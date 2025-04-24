台南東區文忠公園設調節池 兼具防汛與休憩

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市政府規劃東區文忠調節池新建暨周圍排水改善工程，已於去年8月完工，台南市長黃偉哲今天前往視察汛期整備作業，盼有效改善鄰近東區及仁德區交界一帶容易積淹水問題。

黃偉哲聽取水利局簡報後表示，近年短延時強降雨（短時間降下大量暴雨）出現機率頻繁，常造成超出排水系統負荷雨量，在東區東門路與自由路口因地勢與坡度問題，過往常在豪雨時出現嚴重積水，此次工程完成後，不僅顯著提升區域排水能力與成效，更可保護當地居民生活安全。

黃偉哲指出，治水應有效發揮防洪成效，並強化國土韌性與永續化，市府也將會持續推動各項水利建設，加強抽水與滯洪設施維護，藉由滾動式檢討與精進治水規劃，整合各方資源與量能，提升整體防災應變能力，打造韌性城市、安全宜居大台南願景。

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台南市政府水利局提供資料指出，東區東門路一帶原規劃以下水道幹線延伸方式進行改善，但當地為重要交通幹道，且地下管線錯綜複雜，推動過程中經歷許多困難，經多次檢討與評估，最終採取「分散逕流與地下滯洪」的綜合治水策略。

水利局指出，工程規劃於文忠公園內新建多功能調節池，提供6425立方公尺滯洪空間，有效降低淹水風險，也提升都市透水與保水能力，並結合地方需求改善公園設施，讓文忠公園成為兼具治水與休憩功能的友善綠地，完工後已成為鄰里居民日常活動與親子休閒的好去處。（編輯：林恕暉）1140424