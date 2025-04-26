屏東超遊感3D旅遊新視野 5月起開放報名

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（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）屏東3D旅遊嘉年華6月6日到10月19日，10架超輕航機今天從屏東縣高樹鄉皆豪飛行場直飛恆春機場，為活動暖身。首發團限定版遊程及超輕航機同乘體驗，5月起開放報名。

屏東縣政府交通旅遊處發布新聞稿表示，屏東3D旅遊嘉年華除限時限量恆春超輕航機體驗，每年人氣爆棚Real Pingtung3天2夜輕旅行9、10月舉辦、限量4梯次。

交旅處說，6月6日到8日首發活動在恆春機場擴大舉行，現場除超輕航機空中體驗、無人機足球爭霸賽，也結合國防部展示「超級眼鏡蛇攻擊直升機」，讓軍事迷大飽眼福，並配合全民國防教育宣導。

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交旅處表示，首發團限定版遊程及超輕航機同乘體驗5月1日起開放線上報名（https://pt3dreal.rezio.shop/zh-TW），限量30名，新台幣6990元可1次體驗屏東獨有陸海空特色旅遊，並搭超輕航機欣賞恆春半島美。如果只想搭超輕航機，今年一樣推出同乘名額、限量30名，1次2500元。

交旅處表示，屏東3D旅遊嘉年華「屏東超遊感」活動詳情可查社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處」、「屏東超遊感」及活動網站（https://pt3dreal.rezio.shop/zh-TW）或下載「屏東GO好玩」APP。（編輯：李明宗）1140426