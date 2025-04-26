加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

馬公港旅客服務中心啟用 促澎湖觀光與經濟發展

2025/4/26 14:14（4/26 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
馬公港旅客服務中心啟用典禮26日在馬公港埠大樓舉行，交通部長陳世凱（左6）、澎湖縣長陳光復（左5）等人出席剪綵。中央社 114年4月26日
馬公港旅客服務中心啟用典禮26日在馬公港埠大樓舉行，交通部長陳世凱（左6）、澎湖縣長陳光復（左5）等人出席剪綵。中央社 114年4月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣26日電）交通部長陳世凱今天出席馬公港旅客服務中心啟用典禮時表示，澎湖離島交通與觀光的兩大建設，交通部責任重大，未來將持續投入港埠設施，讓基礎建設更加完善，帶動觀光產業的發展。

馬公港旅客服務中心啟用典禮今天在馬公港埠大樓舉行，由交通部長陳世凱、澎湖縣長陳光復、觀光署長周永暉與台灣港務公司董事長李賢義等人共同剪綵後啟用，並參訪中心各項設施。

李賢義表示，馬公是澎湖跳島觀光與國內交通的樞紐，提升旅客候船環境與安全性，交通部也積極推動馬公港旅運設施工程，其中馬公港旅客服務中心今天啟用，提供出入旅客候船更加便捷與安心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳光復表示，馬公港是澎湖的門面，感謝中央近年斥資改善優化港區設施，向中央表達滿滿的感謝，也期盼未來能帶來更多的遊客，帶動地方的發展。

陳世凱表示，澎湖馬公港近3年的遊客量，呈現穩定成長，也希望能持續吸引郵輪靠泊，除投入馬公港區旅運設施工程外，觀光署也協助發展觀光，期望將交通航港設施與觀光做好，將會吸引更多的國內外遊客前來，帶動地方的整體發展。（編輯：陳政偉）1140426

#李賢義
#陳光復
#觀光署
#台灣港務公司
#交通部
#陳世凱
馬公港旅客服務中心26日啟用，未來出入旅客候船將更加便捷與安心。中央社 114年4月26日
馬公港旅客服務中心26日啟用，未來出入旅客候船將更加便捷與安心。中央社 114年4月26日
馬公港旅客服務中心啟用典禮26日在馬公港埠大樓舉行，觀光署長周永暉（前右2，灰外套）等人出席，並參觀中心各項設施。中央社 114年4月26日
馬公港旅客服務中心啟用典禮26日在馬公港埠大樓舉行，觀光署長周永暉（前右2，灰外套）等人出席，並參觀中心各項設施。中央社 114年4月26日
陳世凱
因應美國關稅衝擊 交通部規劃提供運輸獎勵幸福巴士10年照顧偏鄉運輸 2028年涵蓋率達100%
陳光復
澎湖選手特殊奧運奪牌 陳光復頒贈賀匾澎湖馬公濱海水綠廊道陸續完成 打造共融新風貌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：