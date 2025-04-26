高市光電智慧建築標章認證 8/1前受理申請

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市工務局今天表示，為鼓勵公私有建築物結合太陽光電設施及智慧建築設計，今年舉辦「光電智慧建築標章認證」，獎勵總金總共新台幣40萬元，申請時間即日起至8月1日。

高雄市工務局今天新聞稿指出，近年來國內外推動淨零趨勢提升，能源轉型是高雄未來必經之途，發展太陽光電設施，不止有助減碳，也能帶動就業機會與產業生態系發展。

因此，工務局今年舉辦「光電智慧建築標章認證」，盼藉此鼓勵市民投入綠能智慧建築，將太陽光電設施與建築結構進行結合，達到節能、減碳、安全、美觀等成效，實現環境永續、能源轉型城市。

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工務局表示，高雄市優良光電智慧建築案例，獲獎案例可得獎勵金，金級新台幣3萬元、銀級2萬元、銅級1萬元。另外，獲選案例也將公開頒贈並公告於高雄市政府工務局網站。

工務局說明，標章申請時間即日起至8月1日，如有意願申請「光電智慧建築標章認證」，可洽工務局建築管理處林小姐（07）-3368333轉2134，或上建築管理處網站（https://solar.kcg.gov.tw/）查詢。（編輯：陳政偉）1140426