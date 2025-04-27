瑞芳動物之家重建啟用 每年可收容千隻犬貓

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（中央社記者王鴻國新北27日電）原建於民國80年間的瑞芳動物之家，因建物老舊，動保處於110年規劃原地拆除重建，今天完工啟用。動保處表示，瑞芳動物之家啟用後，每年最大認養量能約可達1000隻犬貓。

在新北市長侯友宜主持啟用儀式下，瑞芳動物之家正式展開運作。侯友宜表示，動物之家的收容環境是動物保護及福利的根本，這次設計參考國外收容所建築師意見，以動物舒適性為出發點，動物保護意識與世界接軌，期望成為動物之家新標竿。

動保處表示，舊瑞芳動物之家於110年規劃原地拆除重建，工程共投入約1億260萬元，設計期間特別邀請美國收容所建築師Heather Lewis與台灣防止虐待動物協會共同討論規劃。

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動保處表示，瑞芳動物之家除了收容功能外，並融入生命教育理念，包含行政辦公接待二層樓大廳、貓舍、犬舍、認養互動區及運動場等。

動保處表示，園區內特色亮點採環境智慧監控系統，偵測空氣品質、溫度、濕度，自動化調節管理，每間犬舍皆設置戶外放風空間，同時加強室內吸音降噪設計，提升收容品質；貓舍嚴選特殊設計的貓跳台，增加貓咪生活環境豐富性與探索性。（編輯：吳素柔）1140427