端午粽伴手禮化 中市餐飲業搶商機

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）端午節即將到來，台中市多家飯店及餐廳業者今天宣布推出多款粽子，並祭出早鳥優惠，搶攻商機。飯店業者表示，粽子禮品屬性越來越顯著，已朝節慶伴手禮面向發展。

裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修表示，綜觀節慶伴手禮市場，眾多消費者購買粽子的主要目的，就是為了送禮，其次才是自用與家人共享，因此粽子的禮品屬性越發顯著；以飯店業來說，更是朝向精緻、中高端的節慶伴手禮面向發展，以產品創新與豪華感做為特色賣點。

杜岳修說，今年推出3款端粽禮盒，包括熱銷上千顆的「犇牛」青花椒牛三寶粽禮盒、有鹹甜口味的「藍夏」禮盒，以及南洋甜粽與雪裡紅清香粽組成的「青雨」禮盒。5月19日前預購端午禮盒，早鳥優惠8折。

米其林推薦餐廳—膳馨餐飲集團推出3款肉粽，搶攻端午市場，除熱銷的經典「古早味肉粽」，及為素食消費者推出的「紅藜珍菇素粽」，今年更推出滋補的「麻油鴨肉粽」，即日起至5月11日任選3盒端午粽子，可享9折優惠。

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台中福華大飯店為慶祝30歲生日，今年聯名西螺百年媽祖廟福興宮及百年老店瑞春醬油，聯名推出「2025百年傳奇─福興粽」禮盒，為端午佳節傳送祝福。

台中福華指出，這次推出3款端粽禮盒，其中「福饗30禮盒」將經典江浙美味入粽，內容包含經典荷葉粽及福華珠貝鮮肉粽等，即日起至5月31日限量預購，預購贈送永續環保提袋1個、福興宮文昌筆吊飾1組及瑞春醬油聯名款秘製辣椒醬油膏1瓶。5月21日前訂購再享早鳥9折優惠。（編輯：吳素柔）1140427