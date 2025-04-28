嘉市癌末男感念長照服務 遺願捐交通專車

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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）嘉義市民林文庫生前罹患癌症末期，行動極為不便，在人生最後階段仰賴長照服務圓滿走完，臨終遺願捐助1輛新穎長照專車，今天由其胞姊代為捐贈，盼造福更多需要民眾。

林文庫臨終前，交代姊姊林文平協助捐贈1輛長期照顧交通專車，予陽明醫院暨社團法人嘉義市陽明健康促進會，今天在嘉義市長照管理中心舉行受贈儀式，市長黃敏惠與陽明醫院院長謝景祥等人出席，共同見證這份回饋社會的善舉。

林文平表示，胞弟林文庫生前罹患癌症末期，行動極為不便，需仰賴輪椅與交通接送協助就醫，陽明醫院個管師連結各項服務，讓弟弟在人生最後階段安心且順利就醫，因深受感動，特別囑託要捐贈1輛新穎長照專車，幫助更多需要的民眾。

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黃敏惠致詞表示，林文庫這份愛心不僅展現嘉義人的溫暖，也體現「因愛而整合、因整合而更有力量」的精神，這輛長照專車不只是交通工具，更是愛心與溫暖的延伸，將在未來日子陪伴更多需要幫助的人。

謝景祥指出，2018年成立嘉義市陽明健康促進會，目前所屬長照單位計有14輛專車，服務範圍涵蓋嘉義縣市，更包含偏遠阿里山地區，將長照資源送進每個需要的家庭，讓民眾感受社會的溫暖與關懷。（編輯：吳素柔）1140428