台中某國小學童在教師水中滴精油 校方啟動輔導

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市1名國小學童疑不滿教師在聯絡簿寫他的學習狀況，憂心被家長罵，將防蚊精油滴入教師水杯，教師飲後喉嚨不適就醫。校方啟動班級輔導，將聘專家入校，諮詢輔導及導正。

台中市政府教育局透過文字稿表示，已督導學校啟動危機處理小組因應，提供教師醫療及教學協助，學童部分提供心理輔導諮商資源，強化法治教育，矯正偏差行為，提升正確認知觀念，維護校園安全及穩定秩序。

這名學童拿取教師抽屜中防蚊精油，滴入教師水杯，教師誤飲後喉嚨不適，翌日就醫治療，申請公傷假。

校方表示，教師休養後已回校上課，後續持續關心身心狀況並提供關懷與支持，校方也已對這班啟動團體輔導，30日將聘請外部專家入校，個案諮詢深入輔導與行為矯正。

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校方說，學童已坦承這件事，希望外界理性看待，不要過度渲染或臆測，給學生更正空間。校方致力營造校園友善學習，恢復平靜教學環境。

這所學校2023年發生有學生與其他學生發生摩擦，在同學水壺中加入黃金葛汁液，導致學生頭暈、噁心、腹痛，家長報警處理。（編輯：李明宗）1140428