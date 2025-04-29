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台中公幼2歲專班擠破頭 北屯區400人排候補

2025/4/29 17:59（4/29 18:26 更新）
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民進黨台中市議員蕭隆澤（前左起）、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜29日質詢指出，幼兒園2歲專班設立名額不足，各區候補人數多，呼籲市府正視家長困境。中央社記者趙麗妍攝 114年4月29日
民進黨台中市議員蕭隆澤（前左起）、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜29日質詢指出，幼兒園2歲專班設立名額不足，各區候補人數多，呼籲市府正視家長困境。中央社記者趙麗妍攝 114年4月29日
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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市政府新增180班2歲專班，多名市議員今天指出，2歲專班僧多粥少，不少區擠破頭，北屯區出現逾400名候補，名額嚴重不足。教育局長蔣偉民表示，會持續盤點學校空間增設。

台中市議會今天召開教育文化業務質詢，民進黨籍多名市議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、陳淑華、陳俞融與蕭隆澤，關心幼兒園2歲專班設立名額不足，各區候補人數多。

陳雅惠指出，市府推動「公幼再加量計畫」，113年12月底，全市雖然已新增180班2歲專班，但東、南區仍缺額嚴重。114學年度，南區公幼僅招收64人，備取達88人，東區招收142人，備取高達166人。家長轉向私托，平均月支出超過新台幣1萬8000元，對於雙薪家庭是一筆經濟負擔。

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謝家宜指出，北屯區人口眾多，112年候補人數274人，去年逼近300人，如今更達406人，班級數2年來幾乎未增加。張芬郁提到，大里區8所幼兒園開辦2歲專班，仍有63人等候備取，霧峰9所幼兒園有8人備取。她強調，政府既然推動「0到6歲國家養」政策，不該在孩子出生後，父母仍為無處托育憂心。

蔣偉民回應，目前東區、南區2歲專班確實候補人數遠超錄取人數，市府已努力增設，不過受限校園空間釋出速度，增班成效仍有限。114學年度預計在南區和平國小附設幼兒園轉型增設幼幼班，持續盤點國小減班後的空餘教室以供活化利用。（編輯：郭諭儒）1140429

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