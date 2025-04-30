議員揭房屋稅單爭議多 新北：疑系統介接出問題

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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市藍、綠議員今天指出，房屋稅開徵，因適用稅率問題引發民眾質疑而收到不少陳情。財政局表示，疑是財政部財稅系統與內政部戶政系統介接問題，是各縣市通案狀況。

新北市議會今天進行業務質詢，民進黨新北市議會黨團發聲明質疑房屋稅稅單出狀況，許多民眾驚見自住房屋竟被誤列為「非自住」，適用高達3.2%至4.8%的稅率，引發民怨。

民進黨團幹事長山田摩衣表示，疑因稅單錯列問題，民眾幾乎打爆了議員服務處的電話，市府應儘速改善。

國民黨新北市議員陳明義指出，這是因為全國總歸戶所發生系統上問題，既然稅單錯了，就應該趕快補正。

新北市財政局長陳榮貴表示，財政部財稅系統與內政部戶政系統格式不同，兩系統間疑出現介接問題，稅單也因撈資料上出現不同資訊，這是通案，目前22縣市都有出現問題，財政部及內政部正努力進行系統修正。

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他指出，新北市共發出房屋稅單約184萬件，目前勾稽有疑義者約1000件，其中包括房屋為自住，繳款書卻顯示非自住；房屋為公益出租，繳款書卻顯示非自住；房屋為出租使用，繳款書卻顯示非自住等引發適用稅率不同的爭議。

陳榮貴表示，除了中央正進行系統修正，也應給民眾補正的機會，以房屋稅按自住稅率核課者，須於3月24日前申辦，中央同意延長申請期限到6月2日。但公益出租及出租房屋符合租金標準者，同樣已逾申辦期限，市府將建請中央是否比照自住房屋延長申報期限到6月2日。（編輯：戴光育）1140430