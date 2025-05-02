議員憂王大陸送機密公文 北市社會局：以彌封處理

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（中央社記者劉建邦台北2日電）因兵役風波遭檢方起訴的藝人王大陸，分發至台北市社會局當替代役。北市議員擔憂會送如涉及兒虐等機密業務的公文；社會局今天表示，機密公文以彌封處理，無洩漏密件疑慮。

新北地檢署偵辦妨害兵役案件，王大陸涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，事後以新台幣15萬元交保。王又遭爆出涉透過友人教唆幫派毆打司機，以500萬元交保。檢方近日依違反個資法等罪嫌起訴王大陸。

王大陸事後分發至台北市社會局當替代役，社會局4月22日表示工作內容為送公文跟協助庶務等。

台北市議會大會今天下午召開民政部門質詢，台北市民政局、社會局等單位列席備詢。台灣民眾黨北市議員林珍羽質詢，因涉案被起訴王大陸擔任社會局科室替代役，但他協助科室的業務包含處理兒虐、關懷未成年子女等機密案件。

林珍羽接著詢問北市社會局長姚淑文，王大陸是否可能接觸到市府公文；姚淑文答詢，替代役負責業務是協助庶務性工作。林珍羽追問是否協助送公文，姚淑文說有；林珍羽質疑是否可能會送達具隱私或機密性的公文。

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姚淑文說，具有機密業務公文都會由負責科室人員送達，且公文也會分級，但會再確定替代役是否有接觸到機密公文狀況，1週內提供相關回應內容給議員。

社會局會後補充，機密公文皆以彌封處理，遞送過程並無密件公文洩漏疑慮，且公文登記皆由各科室書記處理。替代役男王大陸在社工科協助處理公文遞送、庶務工作，皆依中央規定，並與其他替代役男雷同，處理庶務等工作。（編輯：張銘坤）1140502