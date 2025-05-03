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普立茲克建築獎得主設計 中國醫藥大學美術館動土

2025/5/3 15:46（5/3 16:11 更新）
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中國醫藥大學美術館由普立茲克建築獎得主法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）親自設計，3日正式舉行動土典禮，曝光建築模型，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海（左2）、台中市長盧秀燕（右）與教育部長鄭英耀（左）等人都到場見證。中央社記者趙麗妍攝 114年5月3日
中國醫藥大學美術館由普立茲克建築獎得主法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）親自設計，3日正式舉行動土典禮，曝光建築模型，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海（左2）、台中市長盧秀燕（右）與教育部長鄭英耀（左）等人都到場見證。中央社記者趙麗妍攝 114年5月3日
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）中國醫藥大學美術館由普立茲克建築獎得主美國法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）設計，歷經10年討論，今天舉行動土典禮，預計4年後完工，可望成為台灣新地標。

中國醫藥大學美術館今天上午在台中水湳校本部舉行動土典禮，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海、台中市長盧秀燕、教育部長鄭英耀、中研院院士李遠哲等人到場。總統賴清德也以錄音方式祝賀。

中國醫藥大學美術館由法蘭克．蓋瑞設計，他透過影片表示，能設計中國醫藥大學美術館感到驕傲，他因身體微恙無法出席動土典禮。法蘭克．蓋瑞的作品特色以解構、扭曲的金屬，展現跳舞般的線條，他的作品西班牙「畢爾包古根漢美術館」。

鄭英耀指出，醫學不僅是科學，更需要人文的素養、人文的關懷，學校建築是不會說話的老師，藉由創造教職員工與學生生活中更多的美感經驗，讓美感成為生活態度。

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盧秀燕表示，自己也是法蘭克．蓋瑞的粉絲，普立茲克獎有「建築界諾貝爾獎」美稱，台中市的綠美圖、台中國家歌劇院、亞洲大學附屬現代美術館、台中巨蛋也都是由普立茲克獎得主設計，堪稱全台普立茲克獎建築最多的城市。

蔡長海則說，中國醫藥大學美術館是法蘭克．蓋瑞在東亞唯一的作品，它是以折疊金屬和起伏的不鏽鋼打造，隨著天色、景物的變幻，建築表面不鏽鋼板折射出如水彩畫般美景。未來，中國醫藥大學美術館發揮功能，希望能提升台灣的教育、藝術與文化的國際地位，讓台灣在世界發光發亮。（編輯；）1140503

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中國醫藥大學美術館3日舉行開工動土典禮，台中市長盧秀燕（前右）、教育部長鄭英耀（前右3）及中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海（前右2）等人出席，期許工程如期如質順利完工。中央社記者趙麗妍攝 114年5月3日
中國醫藥大學美術館3日舉行開工動土典禮，台中市長盧秀燕（前右）、教育部長鄭英耀（前右3）及中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海（前右2）等人出席，期許工程如期如質順利完工。中央社記者趙麗妍攝 114年5月3日
中國醫藥大學美術館由普立茲克建築獎得主法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）操刀設計，3日正式舉行動土典禮，預計4年後完工，整座建築以折疊金屬與起伏的不銹鋼打造，展現水彩畫般的夢幻效果。（中國醫藥大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月3日
中國醫藥大學美術館由普立茲克建築獎得主法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）操刀設計，3日正式舉行動土典禮，預計4年後完工，整座建築以折疊金屬與起伏的不銹鋼打造，展現水彩畫般的夢幻效果。（中國醫藥大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月3日
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