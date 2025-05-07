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崙背洋香瓜減產2成 鄉公所10日路跑帶民眾認識產地

2025/5/7 14:13（5/7 14:46 更新）
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雲林縣崙背鄉公所10日將舉辦「2025崙背鄉洋香瓜暨牛奶節」，鄉長李泓儀（中）、民進黨雲林縣議員洪如萍（右）及蔡永富（左）7日為活動宣傳。中央社記者姜宜菁攝 114年5月7日
雲林縣崙背鄉公所10日將舉辦「2025崙背鄉洋香瓜暨牛奶節」，鄉長李泓儀（中）、民進黨雲林縣議員洪如萍（右）及蔡永富（左）7日為活動宣傳。中央社記者姜宜菁攝 114年5月7日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）受去年颱風及氣候不穩定影響，雲林崙背鄉洋香瓜減產2成，近日進入產期，鄉公所10日舉辦「2025崙背鄉洋香瓜暨牛奶節」，當天透過路跑帶領民眾走入產地，還有農畜產品免費品嘗。

崙背鄉公所今天召開「瓜甜崙背、乳香滿溢」記者會，崙背出產乳品擺滿桌，洋香瓜散發淡淡香氣；鄉長李泓儀、民進黨雲林縣議員洪如萍及蔡永富共同為「2025崙背鄉洋香瓜暨牛奶節」宣傳。

李泓儀表示，崙背鄉除了是酪農專區，也出產洋香瓜，為推廣在地優質農產，鄉公所將在10日上午7時至中午12時，在崙背第三公園前舉辦2025崙背鄉洋香瓜暨牛奶節。

李泓儀說，崙背鄉位於濁水溪南岸，水源豐沛且日夜溫差大，適宜洋香瓜生長，甜度可高達18度，果肉香甜多汁，目前栽培品種以卡蜜拉、天華、阿露斯為主。

受去年颱風、氣候不穩定影響，今年產量減少約2成，加上今年初持續低溫，產季延後2週，目前進入盛產期。

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根據崙背鄉公所統計，鄉內飼養乳牛超過1.1萬頭，為台灣4大生乳產區之一，供應國內知名鮮乳品牌，鄉內自有品牌在超市通路也深受消費者歡迎。

崙背鄉公所指出，10日上午7時「瓜田乳香路跑」先登場，全程約4公里，帶著民眾認識產地，並有趣味DIY體驗、精彩舞台表演、贈送樹苗等系列活動，當日備有洋香瓜、西瓜、在地酪農品牌的鮮乳等農畜產品免費品嘗，「保證夠吃」，歡迎大家一同感受崙背土地甜美成果。（編輯：陳仁華）1140507

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