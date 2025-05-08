創世苗栗院母親節獻禮 植物人家庭郊遊樂

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）母親節將至，創世基金會苗栗院今天舉辦戶外郊遊活動，讓長期臥床的植物人提前感受節慶氛圍，也讓家屬與臥床親人重溫一起出遊的溫馨與感動。

創世基金會苗栗院指出，創世服務的對象中，約有25%植物人為人母，一旦媽媽倒下了，家庭面臨支離破碎的危機；另有20%的主要照顧者是母親，展現為母則強的毅力，為心愛的家人堅忍奮鬥。

為提前慶祝母親節，創世苗栗院今天帶領多名院民，前往甫開幕營運的苗栗火車頭園區郊遊，活動前特地幫她們敷臉、打扮妝容，讓植物人美美的出門，並邀請苗栗縣薩克斯風團隊現場演出，也送上康乃馨花束與精緻蛋糕，儀式感十足。

創世苗栗院指出，今天的郊遊活動，讓院民與親屬共同分享母親節的甜蜜與感動，也幫長年無法一同出遊的植物人家庭一圓夢想。

其中，院民阿枝媽媽（化名）罹患失智症，因跌倒意外成為植物人後，女兒小雯獨自扛起照顧責任，即便已成家育有子女，仍不曾放棄陪伴母親。小雯感念母親含辛茹苦將她養大，但想帶媽媽出遊難上加難，這次能與媽媽一同郊遊、欣賞表演，對母女倆而言是最珍貴的母親節禮物。

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創世苗栗院表示，5月17日將於竹南運動公園舉辦「舊愛新歡ESG永續復古公益園遊會」，現場將設置逾50個特色攤位，有在地企業贊助提供義賣品，還有各式吃喝玩樂攤位與闖關遊戲，適合全家參與親子同樂。

苗栗院指出，即日起開放認購園遊券，當天更有機會抽中白沙屯媽祖黃金項鍊等大獎，歡迎民眾以行動守護植物人家庭，可洽愛心專線（037）275-848轉305園遊會小組。（編輯：吳素柔）1140508