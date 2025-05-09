竹北生肖公園新遊具啟用 貌似星際戰艦陪童冒險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣9日電）新竹縣竹北市公所表示，位於六家五路一段的生肖公園啟用全新遊具，黑色外觀如同太空艦艇「星際戰艦」，盼透過注入創意及帶入情境，讓孩童發揮想像力，在遊具中穿梭、冒險。

竹北市長鄭朝方今天透過新聞稿說，近日啟用的生肖公園，投入新台幣250萬元打造黑色星際戰艦遊具，不僅符合安全規範，更結合冒險想像與設計巧思。

鄭朝方表示，生肖公園雖為社區型公園，但公所用心打造充滿電影氛圍的「星際戰艦」，讓孩子們化身太空戰士，在星際間穿梭、迎戰未知挑戰，體驗屬於童年的勇氣與智慧。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

關於遊具設施，鄭朝方說明，內容包括長型三角爬網、鑽龍通道、雙向溜滑梯等，孩子可從鑽龍或爬網通道進入核心「太空艙」，再從兩側溜滑梯滑出，如同駕駛艦艇進行星際突擊。

同時，他表示，遊具場地採安全礫石鋪面，讓孩童在嬉戲間安全無虞，另外也增設帶椅背與桌板的座椅，讓家長能在一旁安心休憩、觀察孩子遊戲過程，未來將持續盤點公園遊具，評估是否汰換更新。（編輯：梁君棣）1140509