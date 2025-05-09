南投無牌車占公共停車場 警方追查車籍並公告認領

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）南投中興新村台灣省政資料館後方停車場不收費，卻有未掛牌、不像報廢汽車長期占用，排擠居民停車空間，警方、公所等單位今天踏勘，現場有5、6輛無牌車，將追查車籍並公告認領。

南投市實施公有路邊停車格收費，但台灣省政資料館後方公共停車場卻被未懸掛車牌汽車長期占用，居民停車不便，南投市公所、南投縣警察局中興分局、南投縣環保局、民眾黨縣議員簡千翔今天前往處理，鎖匠打開引擎蓋，依引擎號碼追查車籍、確認是否為失竊車。

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簡千翔接受媒體聯訪表示，附近居民指二手車業者拆下待售車的車牌後，將車輛放在此停車場，一停就是好幾個月，公共停車場車格有限，這些無牌車長期占用，很多居民找不到車位，加上最近營北國中周邊人行道整修，車位更難尋，因此居民向他陳情盼解決問題。

簡千翔表示，先前民眾向市公所舉發，占用車格的無牌汽車逐一張貼公告要求限期開走，否則依廢棄物清除，這些無牌車很快消失，沒多久又換一批無牌汽車占用停車位，因此他聯繫警方、環保局、市公所到場處理，警方將依引擎號碼行文監理站追查車主，若公告後仍無人認領，將由環保局依廢棄物清除。（編輯：龍柏安）1140509