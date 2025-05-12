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宜蘭童玩護照開賣 縣民、中小學生百元無限暢玩

2025/5/12 16:58（5/12 17:11 更新）
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2025宜蘭國際童玩藝術節7月5日起至8月17日將在冬山河親水公園登場，宜蘭縣文化局12日表示，不限次數入園的童玩護照即日起開賣，屆時憑童玩護照入園，可不限次數暢玩，經濟又實惠，（宜蘭縣政府文化局提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月12日
2025宜蘭國際童玩藝術節7月5日起至8月17日將在冬山河親水公園登場，宜蘭縣文化局12日表示，不限次數入園的童玩護照即日起開賣，屆時憑童玩護照入園，可不限次數暢玩，經濟又實惠，（宜蘭縣政府文化局提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月12日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭12日電）宜蘭國際童玩藝術節將於7月5日至8月17日在冬山河親水公園登場，縣府表示，不限次數入園的童玩護照今天開賣，宜蘭縣民及全國國中小學生在6月22日前申辦童玩護照只要新台幣100元。

宜蘭縣政府文化局發布新聞稿表示，全國國中小學生（民國99年9月1日至108年6月30日出生者）及身分證號碼開頭為G，或設籍宜蘭的縣民，優惠價只要100元，非宜蘭縣籍民眾也只要400元，可上「2025宜蘭國際童玩藝術節」童玩護照網站（https://passport.yicfff.tw/）申辦。

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文化局指出，童玩節活動期間申辦童玩護照則恢復原價，宜蘭縣籍民眾400元、非宜蘭縣籍民眾500元，宜蘭縣籍國中小學生200元，非縣籍國中小學生400元。

文化局表示，童玩護照採線上辦理，民眾先註冊並登入系統會員即可申辦，須提供3個月近照電子檔等個人資料，審核通過後即可透過信用卡、超商繳費或台灣Pay線上繳費，或於活動期間至現場票口現金繳費，完成付款後即可取得童玩護照。（編輯：張雅淨）1140512

#宜蘭縣
#文化局
#冬山河
#宜蘭國際童玩藝術節
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