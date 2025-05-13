白河區公所新廳舍啟用 結合托育戶政多元服務

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南白河區公所原有建物老舊，經市府向中央爭取經費補助，原地拆除重建，新區政大樓今天正式啟用，並結合戶政事務所與社區公共托育家園，提供民眾更多元服務。

市長黃偉哲出席啟用典禮致詞表示，白河區公所新區政大樓啟用，不僅象徵地方建設邁向新里程碑，更代表對市民提供更優質公共服務的承諾，新廳舍空間設計除融入白河特產蓮花文化意象，並結合友善無障礙設施與多元功能空間，提升洽公效率，也營造溫馨便民服務環境。

黃偉哲說，此案工程總共投入近新台幣2億元經費，期許白河區公所團隊持續秉持為民服務初心，善用這座融合美感與實用新廳舍，為市民提供更貼心、便捷與創新服務，並成為凝聚社區力量、促進地方發展重要基地。

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白河區公所提供資料指出，原有廳舍因空間狹小及耐震安全隱憂，無法應付日益增加業務需求，經市府爭取中央經費補助，投入共1億9950萬元經費展開原地拆除重建計畫，發包過程雖歷經6次流標，並於施工期間受氣候影響，但工程團隊仍克服重重困難，如期如質完工。

白河區公所指出，新廳舍採地下1層、地上3層設計，外觀融合蓮花池畔自然意象，綠色鋼構與弧形彩色板勾勒出花瓣盛開視覺效果，象徵白河蓮花文化延續與活力，室外公共藝術作品「荷光凝思」聚散排列花瓣，象徵四季更迭花開花落，持續堆疊屬於白河的故事。（編輯：陳仁華）1140513