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體驗農作辛苦 澎湖幼兒園孩童下田採收蔬果

2025/5/14 14:50（5/14 14:56 更新）
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澎湖湖西鄉立幼兒園的小朋友，14日變成小農民下田採收高麗菜與洋蔥，實地體驗菜農耕作的辛苦，蔡姓菜農還提供炸番薯給小朋友品嚐，感受田園的樂趣，每位小朋友收獲滿滿。（澎湖湖西鄉公所提供） 中央社 114年5月14日
澎湖湖西鄉立幼兒園的小朋友，14日變成小農民下田採收高麗菜與洋蔥，實地體驗菜農耕作的辛苦，蔡姓菜農還提供炸番薯給小朋友品嚐，感受田園的樂趣，每位小朋友收獲滿滿。（澎湖湖西鄉公所提供） 中央社 114年5月14日
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（中央社澎湖縣14日電）澎湖湖西鄉立幼兒園的小朋友，今天化身成小農民下田採收高麗菜與洋蔥，實地體驗菜農耕作的辛苦。蔡姓菜農還料理炸番薯給小朋友品嚐，感受田園的樂趣，每位小朋友收穫滿滿。

澎湖湖西鄉立幼兒園今天前往湖東社區參加農村田園體驗活動，在地的蔡姓菜農提供高麗菜與洋蔥田區，開放給小朋友們自由開心採收，還有小朋友合力採收高麗菜，大家滿頭汗水，但能在菜園開心跑跳、觀察、學習、採收，享受難得的田園樂趣。

蔡姓菜農在採收之餘，還料理出炸番薯等食物，提供小朋友們品嚐，每人都吃得津津有味，直說好吃。

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澎湖湖西鄉長陳振中也親自到場採收，對轄區蔡姓菜農主動協助並提供自家菜園實地體驗，讓小朋友能自小了解食材，從土地到餐桌的食農教育，表達感謝與肯定，特別致贈感謝狀。

湖西鄉公所表示，未來將持續整合在地資源，推動更多融合戶外體驗與環境教育的課程，讓孩子們在與自然的互動中健康成長，並深刻認識與珍惜家鄉的美好。（編輯：李淑華）1140514

澎湖湖西鄉立幼兒園的小朋友，14日變成小農民下田採收高麗菜與洋蔥，實地體驗菜農耕作的辛苦，感受田園的樂趣，每位小朋友收獲滿滿地合影留念。（澎湖湖西鄉公所提供） 中央社 114年5月14日
澎湖湖西鄉立幼兒園的小朋友，14日變成小農民下田採收高麗菜與洋蔥，實地體驗菜農耕作的辛苦，感受田園的樂趣，每位小朋友收獲滿滿地合影留念。（澎湖湖西鄉公所提供） 中央社 114年5月14日
澎湖湖西鄉長陳振中（中）親自到場與小朋友們一起採收，對轄區蔡姓菜農主動協助提供自家菜園，供小朋友實地體驗，讓小朋友能從小了解食材，從土地到餐桌的食農教育，表達感謝與肯定，特別致贈感謝狀。（澎湖湖西鄉公所提供） 中央社 114年5月14日
澎湖湖西鄉長陳振中（中）親自到場與小朋友們一起採收，對轄區蔡姓菜農主動協助提供自家菜園，供小朋友實地體驗，讓小朋友能從小了解食材，從土地到餐桌的食農教育，表達感謝與肯定，特別致贈感謝狀。（澎湖湖西鄉公所提供） 中央社 114年5月14日
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