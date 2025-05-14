兒涉妨害自由遭羈押 苗議長自責支持法律處罰

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣議長李文斌兒子疑因賭債糾紛涉嫌妨害自由案，今遭檢方聲請羈押獲准。李文斌透過臉書發文自責沒有把孩子教好，指兒子已成年應承擔責任，支持法律對兒子的任何處罰。

苗栗市某飲料店12日晚間發生妨害自由案件，多名人士疑因賭債糾紛到場，以人數優勢強押2名男子上車，其中1名被害人遭毆打數拳，相關影像被民眾PO上社群平台，並點名「苗栗縣議長李文斌的兒子李公子」涉案。

被害人事後獲釋。警方獲報循線拘提李文斌兒子等4名嫌疑人到案，經移送苗栗地檢署，檢察官認涉犯刑法加重剝奪他人行動自由、妨害秩序等罪嫌重大，且有串證、湮滅證據之虞，向法院聲請聲押禁見。

苗栗地方法院下午召開羈押庭，裁定李姓被告（李文斌兒子）及陳姓被告羈押禁見；另兩名被告分別以新台幣7萬、6萬元交保候傳。

李文斌透過臉書粉專發文指出，他和妻子得知此事後，心如刀割，感到無比痛心與無奈，指從政多年努力為民服務，傾力於公益、關懷弱勢，希望以身作則，為孩子帶來一些正面影響，然而「唯一擔憂的就是這個兒子」，「今天，他還是把爸媽的心撕碎了」。

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李文斌自責沒有把孩子教好，「養子不教父之過，兒子的錯誤，讓我無從迴避責任」，願意接受所有批評與指責。但也提到，兒子已經是30歲成年人「禍福自招，該獨自面對自己不明智的錯誤，承擔責任」。

李文斌說，家家有本難念的經，家務事影響苗栗形象，對此深感抱歉，絕不包庇或幫助兒子逃避法律責任，尊重司法調查，並支持法律對兒子的任何處罰。（編輯：林恕暉）1140514