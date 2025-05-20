台南推廣使用回收水 2024年洗街逾7萬公里

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府環保局近年積極媒合企業使用經處理後符合放流標準的回收水，進行街道清潔與澆灌等用途，統計去年全市以回收水洗街總里程超過7萬公里，使用回收水量逾7.3萬公噸。

台南市政府環境保護局局長許仁澤今天透過新聞稿表示，再利用回收水有助減少自來水依賴、降低能源消耗與污染排放，目前全台南市已設置21處取水點，其中包括安平、官田、柳營等7處水資源回收中心，及永康、新營、台南產業園區、南部科學園區台南園區等污水處理廠。

許仁澤說，環保局近年並積極媒合企業，公私協力設置臨時取水點，已有多家企業配合設立，提供必要基礎設施與技術支援，所使用回收水皆經妥善處理與檢驗，確保使用安全。

透過 Google News 追蹤中央社

同時，他表示，環保局統計2024年全市使用回收水清洗街道總里程達7萬餘公里，使用回收水逾7.3萬公噸，有效清除粒狀污染物1232公噸，不僅減少車行揚塵，也讓市容更清新整潔。

許仁澤說，以回收水取代自來水進行街道清潔與澆灌，不僅減輕水資源壓力，也有助降低碳足跡，展現環境永續效益。（編輯：梁君棣）1140520