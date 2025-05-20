泰國駐台代表拜會 盧秀燕盼加強經貿合作

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）泰國貿易經濟辦事處代表文那隆今天拜會台中市府，並表示該處今年泰國國慶活動希望首次移師台中；台中市長盧秀燕表示，台中與泰國在產業領域具高度互補性，盼強化經貿合作。

文那隆（Narong Boonsatheanwong）一行今天拜會台中市政府，由盧秀燕親自接待，雙方就經貿合作、觀光美食、文化影視、勞工議題等多項事務，進行意見交流。

盧秀燕表示，台泰關係密切，她也曾多次造訪泰國，喜歡該國的美食美景，也對泰國的潮流文化印象深刻，很高興雙方今天有機會進行交流，感謝致力深化台泰雙邊合作。

盧秀燕認為，台中與泰國在產業領域具高度互補性，台中大肚山「黃金縱谷」聚集超過千家製造業者，涵蓋工具機、精密機械與電動車零組件等領域，形成強大產業聚落，雙方在經貿產業上極具合作空間。

文那隆表示，曾派駐過許多不同國家或地方，目前最喜歡的是台灣。台、泰在社會習俗與生活風貌上有許多相似之處，從心底感受到台灣是他的第二個家鄉，而台中在各方面發展進步，尤其是智慧城市的發展有目共睹，期待台中跟泰國未來可更緊密合作，互動更加深化。

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文那隆指出，台中的泰籍移工人數為台灣各縣市第二多，他們在台中工作相當愉快，十分感謝市府的照顧。今年該處規劃舉辦泰國國慶活動，希望能首次移師台中舉辦，與台中市民共同慶祝，並且讓民眾感受到泰國的傳統文化特色。

市府秘書處說明，文那隆是泰國資深外交官，自1993年起任職於泰國外交部，曾派駐加拿大渥太華、緬甸仰光及孟加拉達卡等地，具備豐富的國際經驗。（編輯：吳素柔）1140520