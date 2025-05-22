屏縣愛文芒果評鑑 方冠文二度奪冠注重自然熟成

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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）屏東愛文芒果是全台第2大產區，正值盛產期，屏東縣政府舉辦愛文芒果評鑑，由34歲方冠文二度奪下冠軍，10多年年種植經驗，相當注重自然成熟及牛奶有機栽培。

愛文芒果是屏東重要夏季水果，同時也是外銷主力果品，種植面積約4173公頃，位居全台第2大產區，年產量約5萬5536公噸，主要生產鄉鎮為枋寮、枋山、獅子、春日等鄉，主要產期落在5至6月。

屏東縣政府昨天下午進行「114年屏東縣優質愛文芒果評鑑」，共有33組報名參加，經產、官、學三方專家，經由外觀、重量、口感、甜度、包裝設計等面向進行評比，選出冠、亞、季軍及5名優勝與績優輔導單位。並於今天舉行頒獎典禮。

屏東縣長周春米今天出席頒獎典禮並表示，屏東芒果有海風吹、日照曬，品質相當好，除了受到台灣民眾的喜愛外，也寄送給締結姊妹市的日本城市，都獲得如獲至寶的反饋，這些都是農民辛苦成果。

獲得冠軍的方冠文在前年也奪第1名。方冠文接受媒體聯訪表示，先前曾經到枋山鄉的1間合作社工作，後來產生興趣投入種植愛文芒果，也有10多年了，目前種植面積約1公頃，注重自然熟成、牛奶有機栽培及不用除草劑。認為奪冠的原因要注意很多細節，如落山風時得先固定芒果，提早防禦，總之「就是要比別人用心更多。」

奪得亞軍的盧旺昇，其實是方冠文師父。被徒弟打敗，盧旺昇表示，很開心，現在自己以輔導為主，希望屏東的愛文芒果越來越好。

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盧旺昇提及，今年因為寒流比較長，愛文芒果產量只剩往年3成，希望消費者多支持屏東愛文芒果，尤其端午將至，適合送禮。

縣府農業處提及，評鑑活動邁入第5年，為深化在地生產安心及優質果品精神，引導產地農民逐步走向計畫型生產，控管品質，得獎者在24日前往台北希望廣場現場限量快閃展售。（編輯：李亨山）1140522