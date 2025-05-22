改善台鐵左營站前積淹水 側溝將整建年底前完工
2025/5/22 14:59（5/22 15:41 更新）
（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）台鐵左營站前因側溝老舊、結構不佳，常因強降雨造成機車道積淹水；高市府水利局今天表示，將進行改善工程，加速排水效率，預計近期開工，12月底前完工。
水利局今天發布新聞稿說明，車站前側溝長約170公尺，此次工程將排水斷面加大至1.5公尺、高1.2公尺，並於東門路口採長40公尺、寬1.2公尺、高1.2公尺過路段匯入翠華路中箱涵。
水利局指出，隨著側溝加大將同步調整機車道路面高程，可加速排水效率，降低積淹水風險；已籌措新台幣1600萬元並完成發包，近期開工，預計12月底前完工。
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水利局表示，施工期間將取消車站前汽機車停車格及YouBike租用站點，通勤市民可提前利用新莊一路側停車空間及鄰近YouBike站點。
此外，施工中機車道將布設臨時交通維持措施，開放部分行車空間通行，提醒市民減速慢行，並多利用周邊替代道路。（編輯：陳仁華）1140522
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