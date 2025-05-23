虎科大光電風雨球場啟用 年均發電量估逾67萬度

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）虎尾科技大學優化宿舍區籃球場，花3500萬元整建為光電風雨球場，今天啟用；球場屋頂鋪設太陽能板，預估年均發電量逾67萬度，不僅提升宿舍生活機能，也推動運動風氣。

虎尾科技大學今天舉辦光電風雨球場啟用儀式，虎科大男子籃球隊帶來3對3籃球表演賽，為活動拉開序幕。

虎科大校長張信良表示，此座球場是虎科大第1個風雨球場，未來辦理活動可不再受天氣限制；球場並具節能減碳效益，以持續實踐學校的社會責任；同時也提供學生更完善的課後交流場域，可藉由運動項目培養團隊精神外，也維持健康。

張信良指出，球場屋頂鋪設太陽能板，設置容量達361.6kWp，預估年均發電量逾67萬度，所產生電力將售予台電，透過光電設施的導入，實踐綠能利用與能源循環；後續將在第3校區建置第2個風雨球場，提供完善的教學與運動設備。

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群傑有限公司總經理、虎科大傑出校友何自柔指出，一般風雨球場跨距約為20幾公尺，此座球場垮距達34公尺，為全台最大，採鋼骨人字形屋架設計，打造中間無柱遮雨的開放空間，球場容納3座標準籃球場。

學生宿舍幹部委員會長王志嘉指出，光電風雨球場外觀新，整體設計也更貼近學生實際需求，無論白天或夜間，場地的照明與安全性皆大幅提升，讓學生能好好運動；以往只要遇到下雨就無法使用球場，如今這項困擾已解決，對學生來說，這不僅是運動場域的升級，更是生活品質的提升。（編輯：吳素柔）1140523