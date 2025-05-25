屏縣府查22家調酒攤 墾丁大街未標容量者輔導改善

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）近日墾丁大街1家調酒攤發生消費糾紛，屏東縣政府組成聯合稽查小組，昨天稽查墾丁大街22家調酒攤，多數有標示每杯價錢，卻未標示容量，輔導限期改善。

縣府發布新聞稿指出，聯合稽查小組昨天稽查墾丁大街22家調酒攤，由消保官吳清宜帶隊，會同相關單位，包括調酒價格、容量及成份標示、是否使用合格酒類、警語標示、衛生環境等進行稽查，為消費者權益把關。

稽查結果為，業者均有明確標示每杯價格，但多數未標示容量；提供加厚濃度者多數均有標示價格，僅3家未明確標示；有提供購買收據或明細者12家，以上未充分揭露資訊者均已輔導限期改善。另外，各家業者所用的酒全數符合菸酒管理法為合格酒類；有20家業者警語標示未於明顯處貼，均由稽查小組人員指導當場立即張貼，環境衛生等部分均符合規範。

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屏縣府強調，墾丁近年飽受不實或負面新聞影響，縣長周春米非常重視，除加強改善墾丁大街交通、不定期稽查旅宿業者外，端午連假及暑假將至，為確保消費安全，也將加強稽查力道，並輔導業者自律及提升服務品質，創造友善消費環境，提振墾丁觀光形象。

另外，消費者若遇到消費爭議，可檢具證明文件向縣府消保官投訴檢舉，或打縣府1999、1950專線，由相關單位協助處理。為避免網路謠傳打擊當地優良商家及民眾，針對不實謠言或爆料，屏東縣政府不排除採取法律行動，捍衛當地商譽。（編輯：方沛清）1140525