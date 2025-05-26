立委考察屏東榮總擴建 年底可望全天候兒科急診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）立委鍾佳濱今天安排立法院財政委會員到屏東榮總考察擴建規劃，並關切兒科急診。院方表示，第3期將增設400病床及教育機構，全天候兒科急診可望年底完成建置。

屏東榮民總醫院欲發展醫學中心，卻受限於土地面積不足，民進黨籍立委鍾佳濱今天安排立法院財政委會員到屏東榮總考察，提供第3期土地取得上所需協助。行政院退輔會副主委吳志揚、國產署長曾國基、屏東縣衛生局長張秀君、國民黨籍立委蘇清泉等人參與。

屏東榮總院長王瑞祥表示，屏東榮總今年每月平均營收達新台幣2.47億元，較民國112年成長35%，服務量顯著成長。未來發展目標，短期將爭取升格為區域教學醫院，擴展醫療量能，在115年底床位全數開設完成達630床，長期則朝醫學中心邁進。

王瑞祥指出，屏東榮總目前營運3年多，正規劃擴大第2、3期營運範圍，於第2期用地規劃教學與婦幼照護醫療擴增，第3期用地預計擴增病床400床，規劃區域急重症中心、復健中心、高齡及癌症整合醫療，以及研創中心與教學培育中心。

鍾佳濱特別關切兒科全天候24小時急診，他表示，屏東沒有兒童急診可收治，盼屏東榮總成為龍頭醫院，儘快將兒科急診建置起來。

透過 Google News 追蹤中央社

對此，王瑞祥表示，兒科全天候急診基本要求是要有4個兒科急診專科醫生，目前已有1名，若再增加1名就會先啟動周末全天候兒童急診，若增至4名則將是屏東縣唯一具24小時兒童急診專科醫師看診醫院，預計在今年底完成兒科急診專科醫師服務建置。

鍾佳濱辦公室表示，屏東榮總第3期預定地，國產署原同意保留至115年12月底，惟屏東榮總現為創院營運第3年初始階段，財務負擔仍鉅，為降低籌建財務負擔，日前協助爭取讓國產署同意延至117年底。（編輯：陳清芳）1140526