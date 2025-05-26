議員提議焚化廠由基市府自營 謝國樑：要再評估

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆市天外天焚化廠委外代操作合約將在明年3月到期，國民黨基隆市議員何淑萍提出由基隆市政府自行營運、管理構想，市長謝國樑說，「我們是可以弄，但適不適合弄」要再評估。

何淑萍今天在施政總質詢表示，市府花費新台幣1900萬元請顧問公司規劃，但上個月才召開第1次公聽會，顧問公司沒有提供市府明確的整改方向，現在已是5月，距離合約到期（明年3月26日）只剩約10個月，顧問公司何時能送出招商計畫給市府，及何時能進入招商階段。

何淑萍說，既然顧問公司未提出明確方向，她建議就像台北市一樣，「由基隆市自行營運」供顧問公司規劃，現階段基隆市政府無法主導廢棄物處理價格、進場數量，及周遭道路損壞等回饋方式都無法調整，廠商對外縣市收費增加3倍，但對基隆市的回饋金卻不變，「讓別人主導，不如自己來管理營運」。

對此，謝國樑表示，合約明年3月到期，現正評估要以「比較大的案子」重新招標，或是先以短約延續，等到更適合時機再更完整招標，兩者各有利弊，環保局現正緊鑼密鼓評估。

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謝國樑說，「我們是可以弄，但適不適合弄」，台北市可以，是不是基隆市也可以，需要再評估，基隆市到底「適不適合」及「可不可以」操作焚化廠是2個層次議題，但焚化廠絕對不會「唱空城」，服務也不會間斷，先前大家討論許多關於焚化廠議題，最後也未如議員所說發生「垃圾大戰」。

市府環保局長馬仲豪表示，需要再與顧問公司討論，因為過去20年焚化廠是委外操作，並非由環保局人員操作，關於經費、人力等相關問題，需要再通盤評估。（編輯：李錫璋）1140526