議員指罰111年未定檢車如搶錢 新北：未逾裁處時效

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（中央社記者王鴻國新北27日電）民進黨新北市議員黃淑君今天質詢表示，近日應有上千民眾收到環保局開出罰單，原由竟是111年度逾期未排氣定檢，有如搶錢；環保局表示，尚未逾3年裁處權時效，依法裁處。

新北市議會今天進行業務質詢，黃淑君表示，近期接獲多起民眾反映，收到環保局在5月20日後開出上千張遲來的罰單，罰單內容為「111年度逾期未辦理排放空氣污染物定期檢驗」，罰鍰新台幣500元。

她表示，民眾一度以為是詐騙，經電話確認後，確實是違規約3年之久的罰單，黃淑君痛批環保局執法不夠嚴謹，罔顧人民權益，有如政府搶錢。

她表示，民眾陳情表示，111年適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，政府各項作業皆有延遲或放寬，不應由民眾來承受公務機關延誤作業的後果。

環保局長程大維表示，有關本案將檢視空氣污染防制法及行政罰法相關規定，將即刻與中央溝通處理方式。此外也一定會保障民眾相關權益，不論是訴願等相關救濟程序方式，皆會保障不受損害。

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環保局表示，本案肇因於環境部111年告發裁處系統設定，未定檢違規車輛若事後有相關異動，即會被鎖定為無法裁處狀態。

環保局表示，環境部今年的系統已更新為可裁處狀態。根據行政罰法第27條第1項規定「行政罰之裁處權，因3年期間之經過而消滅。」由於違規日期尚未逾3年裁處權時效，因此，環保局依法予以裁處。（編輯：李錫璋）1140527