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民代指公園管理人力未到位 竹市府：將強化維護

2025/5/27 18:43
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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）民進黨新竹市議員曾資程今天說，市府雖成立公管中心整合多處修樹、割草業務，但人力未到位，造成公園雜草叢生，市容衰敗；市府表示，將強化維護人力配置，營造更友善的公共空間。

民進黨新竹市議員曾資程今天告訴中央社記者，市府成立「公園及觀光區設施維護管理中心」，把原由城銷處、環保局、產發處、交通處等局處，有關修樹、割草市容景觀設施維護等業務，統一交由公管中心單一窗口處理，目的在簡化行政流程、事權統一責任明確。

曾資程表示，但成立迄今，公管中心仍有缺額未招滿，人力未到位，更造成公園雜草叢生，影響市容，由此顯示組織編修成立的公管中心未達到預期目標，應改善。

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新竹市政府透過文字表示，為提升公園與觀光區設施的維護效能，去年12月成立公管中心，統整原先分散於各局處的維護業務，建立單一窗口，讓市民能享有更即時、明確且一致的服務。

市府表示，未來將持續擴大智慧管理的應用範疇，強化維護人力配置，同時與市民保持密切溝通與回饋機制，確保市政建設更貼近實際使用需求，營造更友善的公共空間。（編輯：張雅淨）1140527

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