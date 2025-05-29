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補助款被刪減是否提訴願 基隆市長謝國樑：研究中

2025/5/29 16:52（5/29 17:36 更新）
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行政院刪減中央給地方的一般性補助款，基隆市長謝國樑（前右）29日表示，刪減一般性補助款對市府財政影響甚鉅，市府積極研究是否要提出訴願。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月29日
行政院刪減中央給地方的一般性補助款，基隆市長謝國樑（前右）29日表示，刪減一般性補助款對市府財政影響甚鉅，市府積極研究是否要提出訴願。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月29日
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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）行政院近日刪減中央給地方的一般性補助款，台北市長蔣萬安將遞件提起訴願，對於基隆市政府是否提出訴願或其他救濟程序，基隆市長謝國樑今天表示，積極研究中。

國民黨基隆市議員曾紀嚴今天在市長施政總質詢表示，基隆市一般性補助款刪減新台幣24億餘元，是否會對基隆市教育、社會福利及建置基礎設施等有所影響？

謝國樑說，刪減24億餘元絕對會對基隆市各項建設造成重大影響，「補助款其實是有法律明定保護」，幾乎不分藍綠執政縣市都叫苦連天，基隆市府暫時採取舉債方式因應，以利施政完整性。

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謝國樑表示，在市府已擬出施政計畫，議會也支持總預算通過後，行政院臨時通知刪減一般性補助款，對市府造成很大影響。從新聞得知有許多預算已解凍，他真心希望中央能恢復統籌分配款，最起碼一大部分，表達與縣市政府共同面對財政困難。

此外，謝國樑透過文字表示，刪減一般性補助款對基隆市府財政影響甚鉅，至於是否提出訴願或其他救濟程序，市府仍在積極研究中。（編輯：林恕暉）1140529

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