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一般性補助款遭刪 連江縣藍綠各有看法

2025/5/29 17:49（5/29 18:01 更新）
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行政院刪減地方政府一般性補助款，連江縣議會國民黨團29日表達抗議，議長張永江（左3）、黨團書記長陳貽斌（左4）都到場，盼民進黨中央政府收回成命，不能把預算被刪責任強迫丟給在野黨接招。（連江縣議會國民黨團提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月29日
行政院刪減地方政府一般性補助款，連江縣議會國民黨團29日表達抗議，議長張永江（左3）、黨團書記長陳貽斌（左4）都到場，盼民進黨中央政府收回成命，不能把預算被刪責任強迫丟給在野黨接招。（連江縣議會國民黨團提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月29日
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（中央社記者潘欣彤連江縣29日電）行政院刪減地方政府一般性補助款，連江縣被刪新台幣3.7億元，佔補助款總額的27.3%。連江縣議會國民黨團今天表達抗議。民進黨馬祖黨部認為，國民黨團應向立委陳雪生抗議。

連江縣議會國民黨團新聞稿指出，民進黨中央政府罔顧法治、無視民生、恣意操作，將法定應撥款項淪為政治報復工具，企圖藉預算壓力懲罰地方政府，令人痛心。呼籲民進黨政府心中要有人民，停止政治惡鬥，還錢於民。

黨團書記長陳貽斌則直指，一般性補助款主要用於低收入戶補助、社福照顧、基礎建設等，每一項都是連江縣民當前急迫需求的內容。一旦刪除，對縣內民生影響層面十分巨大，更造成眾多馬祖民眾權益受損，盼民進黨中央政府能收回成命，更不能把預算被刪責任，強迫丟給在野黨接招。

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民進黨馬祖黨部主委李哲宇回應指出，連江縣自主財政能力低落，現實上事事都要靠中央補助，而在地的國民黨籍立委陳雪生，卻配合國民黨立法院黨團運作，先後通過財劃法和中央政府總預算的統刪案，不顧縣長王忠銘多次在公開場合表示，財劃法通過後對馬祖未必有利。

李哲宇強調，造成連江縣一般性補助款被刪的原因正是陳雪生，所以縣議會國民黨團根本找錯抗議對象，更建議國民黨團應向陳雪生抗議，才是冤有頭債有主。（編輯：林恕暉）1140529

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