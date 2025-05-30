黑鮪大豐收6/5禁捕 標籤新制漁民籲以量制價

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（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）近日黑鮪漁獲大豐收，漁業署29日公告配額將滿，6月5日0時起停止捕撈。今年是黑鮪標籤管控新制上路首年，漁民建議漁業署，降低單次申領數量，以量制價，防止價格崩盤。

漁業署29日公告，今年配額2200公噸已達68%，黑鮪標籤申領數量，依漁船總噸位下調；預估31日將達配額85%，6月5日實施禁捕。

台灣鮪延繩釣協會執行理事孔坤桐今天告訴中央社記者，新制上路首年，國際配額部分控管尚可，不過不少漁民反映，昨天近500尾大量進港，導致價格下滑；1艘CT4噸位1次申領最多可捕30隻，8艘就達240尾，還有幾艘捕20尾以上。建議下調標籤申領量，才能「以量制價」。

孔坤桐說明，一次捕太多尾不利保鮮，1尾黑鮪要全尾冷凍約30小時，如果時間未到就往上疊，會影響魚肉保鮮；建議降低一次申領量，維護品質也提高價格，至於標籤申領合適數量，有待魚季結束，漁民商討取得共識。

王姓船長說，昨天最差魚價1公斤新台幣約80元，1尾200公斤的魚才1萬6000元，價格跟母親節前每公斤動輒上千元完全不能比。希望標籤單次申領量減半，出港期間不用太久，魚少有利船員照顧品質，也可延長黑鮪捕撈時間。

東港區漁會統計，昨天魚市場交易量473尾，為歷年最高；今天423尾，為歷年第2高。漁業署資訊顯示，今年交易行情4月8日平均價每公斤1860元，4月16日開始下滑至1000元以下，昨天161元為今年魚季最差。

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去年黑鮪漁獲爆量，漁業署在達全年國際配額9成時，緊急宣布3天後停捕，緩衝期短引發民怨，因此推行新制以標籤控管。

漁業署在配額使用率達70%前後及85%時，進行3階段管控，調整標籤申領數量；全國7成捕撈量前，漁船依噸數在出海前可領取10、20、25及30張標籤，達7成後依噸數降低，減為4、6（原20及25張噸級）、8張標籤。（編輯：吳素柔）1140530