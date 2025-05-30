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台南城市主題日揭幕 巷仔Niau現身棒球場

2025/5/30 18:15（5/30 18:26 更新）
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「台南城市主題日–府城巷弄」系列活動30日在台南市立棒球場揭幕，由吉祥物「巷仔Niau」擔任代言人形塑城市魅力，吸引民眾共襄盛舉。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月30日
「台南城市主題日–府城巷弄」系列活動30日在台南市立棒球場揭幕，由吉祥物「巷仔Niau」擔任代言人形塑城市魅力，吸引民眾共襄盛舉。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月30日
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（中央社記者張榮祥台南30日電）「台南城市主題日-府城巷弄」系列活動今天在台南市立棒球場揭幕，由2024台灣文化創意博覽會吉祥物「巷仔Niau」擔任代言人，球場內外都可見到它的身影，形塑城市魅力。

統一獅與台南市政府攜手推出「台南城市主題日-府城巷弄」系列活動今天揭幕，活動橫跨整個暑假直到8月31日，並推出台南古蹟文化「巷仔Niau古蹟集章」，讓遊客帶著集章卡走訪赤崁樓、延平郡王祠、愛國婦人館、安平古堡、安平樹屋和億載金城。

台南市副市長葉澤山指出，「府城巷弄」是台南文化真實寫照，主題日活動讓球迷享受比賽刺激同時，也走入巷弄中感受台南文化與運動交織的獨特魅力。

南市府文化局也同步推出「巷仔Niau」全新限定商品，包括運動毛巾、證件套及鑰匙圈等，吸引大批「Niau粉」搶購收藏；文化局表示，這是「巷仔Niau」首度踏入市立棒球場。

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「巷仔Niau（貓）」是台灣文博會吉祥物，以呼應大航海時代商船常見不可或缺的捕鼠貓，短圓尾巴折角被稱為「麒麟尾」，是擁有擅長抓捕老鼠基因的象徵。

文博會閉幕後，市府強打「巷仔Niau」，甚至在日本東京西武新宿車站前「YUNIKA VISION」，以「巷仔Niau帶路看台南」宣傳短片亮相。（編輯：吳素柔）1140530

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