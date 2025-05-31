陳其邁為林園龍舟賽鳴槍 冠軍獎金加碼1萬元

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（中央社記者洪學廣高雄31日電）高雄林園傳統龍舟錦標賽今天在中芸漁港登場，首場開幕表演賽為林園隊和小港隊，市長陳其邁出席開幕式，並宣布為社男、社女、機關組別冠軍加碼1萬元獎金，提振士氣。

舉辦逾30年的高雄林園傳統龍舟錦標賽，上午在中芸漁港熱鬧登場，今年首場開幕表演賽由議員、在地里長、區公所人員組成林園隊、小港隊，展開友誼PK賽事，為活動揭開序幕。

林園隊由林園區長簡水彬率隊，參與議員有李雨庭、邱于軒、王耀裕及黃天煌，迎戰由小港區長周益堂、議員鄭光峰、李順進、黃彥毓、陳麗娜等人組成的小港隊。

在鳴槍儀式後，兩支隊伍成員使盡全力、奮力划槳，現場加油聲此起彼落，最終由地主林園隊技高一籌率先奪標，獲得勝利獎品2顆西瓜及市長加碼獎金。

陳其邁致詞表示，一年一度林園傳統龍舟錦標賽已傳承30多年，受到地方大力支持；林園擁有豐厚農漁產品、觀光景點，中芸漁港近期改建完成，未來捷運紅線也將延伸至林園，歡迎市民多到林園走走，享受熱情友善的漁村風光。

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主辦單位指出，中芸漁港林園龍舟賽已有30年以上歷史，有別於其他地區龍舟賽事，中芸漁港林園龍舟賽賽道是全台唯一位於出海口，因此受潮汐影響更大，挑戰性更高。今年活動吸引40隊參賽，爭奪近40萬元總獎金。

除傳統龍舟競賽外，現場更規劃高5.5公尺鳳芸宮海巡媽祖、林園洋蔥、龍形燈箱等大型裝置藝術，以及文創美食市集、趣味闖關遊戲及親子水樂園等系列活動，周邊活動內容多元豐富。（編輯：吳素柔）1140531