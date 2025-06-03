義大利修女趙秀容翻轉原民教育 道理課教品格育未來

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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）來自義大利修女趙秀容在新竹尖石鄉奉獻超過半世紀，不僅創辦幼兒園，也重視品格教育，在部落開設道理課，教導孩童不罵人、不偷竊，並鼓勵讀書升學，盼翻轉未來原民教育。

趙秀容1932年出生於義大利，自幼立志成為修女助人，29歲時踏上台灣，也前往新竹縣尖石鄉那羅部落，興建教堂並創辦天主教方濟幼兒園，為偏鄉孩童帶來教育機會與成長陪伴；趙秀容上月30日辭世，享壽93歲。

而在方濟幼兒園的教師夏月美陪伴趙秀容30多年，2人情同母女，趙秀容視她如女兒，夏月美則敬她如媽媽。

夏月美接受中央社記者訪問表示，趙秀容關心每個家庭，不僅教婦女織毛線、做衣服、提倡教育，也常到後山探訪無法出門的病人，為其祈禱送祝福，無私給予愛與付出，族人都稱趙秀容為「MUMU」（泰雅族語「媽媽」的意思）、也是公認的「大家長」。

夏月美說，早年部落資源極度匱乏，連交通都不便，更別說教育，但趙秀容始終認為學習很重要，不僅創幼兒園，也為孩子課輔，總是鼓勵孩子用心讀書與升學，盼用教育改變部落孩子的未來。

當地教育逐步展開後，夏月美表示，趙秀容不僅關注孩子課業，更重視品格發展，趙秀容在部落開設道理課，將信仰教導融入生活，教導孩子不罵人、不偷竊，要懂得保護自己與他人，也培養孩子責任感、也要有關懷的心。

夏月美說，趙秀容也是部落的溫柔調節者，夫妻吵架、喝醉鬧事都會找她調解，「MUMU」的安撫後，往往讓對方酒醒後跪地懺悔，感念她的教誨與慈愛。

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夏月美表示，趙秀容的教導與身教，讓無數孩子在人生的起點擁有了更多選擇與勇氣，也讓信仰的力量，在部落生根茁壯。

耶穌肋傷修女會資料指出，將於6月6日上午9時於新竹市北大天主教堂舉行殯葬彌撒，隨後至新埔天主教墓園安葬。（編輯：張銘坤）1140603