加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
桌球協會取消葉伊恬美國大滿貫參賽資格 秘書長葉國欽公開致歉
首頁 / 地方

鄭文婷促為罷免案向市民道歉 林沛祥：何錯之有

2025/6/3 18:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆3日電）罷免民主進步黨籍基隆市議員鄭文婷、張之豪案，連署到今天截止都未送件。鄭文婷說，國民黨一錯再錯，國民黨基隆市黨部主委林沛祥應向市民道歉；林沛祥說：「我何錯之有。」

2件罷免案領銜人紀文荃、游正義涉不實連署案，都遭法院裁定羈押禁見，未到基隆市選舉委員會送件；基隆選委會表示，2案連署期間為4月25日到今天，領銜人截止時間前未送件，下午5時30分結束受理收件。

鄭文婷告訴中央社記者，她要提醒也遭提罷免的立法委員林沛祥，當中國國民黨用整個黨機器發動罷免在野黨議員，基隆市政府也動用行政資源協，基隆市長謝國樑已道歉，林沛祥難道不需向市民道歉？

她說，這是最根本是非問題，在野黨議員嚴格監督市政，國民黨卻發動罷免，又以黨工身分偽裝公民進行「死亡連署」，林沛祥如果不表態，就等著罷免投票階段由選民告訴林沛祥是非對錯。

張之豪表示，他沒預料會這樣，但從不恨基層國民黨工，黨工只是「車手」，真正該被治罪的是集團主謀。他是由人民選出的民意代表，本來就可接受罷免檢驗，坦然面對，但須一切照規則，國民黨卻不照規矩違法亂紀。國民黨枝微末節伎倆不重要，台灣要安全、穩健、自由與獨立才是重點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林沛祥說，從去年民間團體在罷免基隆市長謝國樑時，他就強調不管是對市長、立委或議員，他都反對任何形式罷免，「我何錯之有」。

他說，民進黨去年選輸立委後，就以輸不起心態發動側翼團體搞全國大罷免，不讓全民好好過日子，不努力發展經濟顧民生，現在民生物價齊漲、政府弊端不斷，甚至共諜盤踞府院黨，民進黨才應檢討後向全民道歉。（編輯：李明宗）1140603

林沛祥
七堵鐵路地下化 謝國樑支持：努力達成目標反罷手舉牌遭批擋社區消防設施 林沛祥：已移走
鄭文婷
張淵翔涉洩個資助罷免 謝國樑鞠躬道歉：不應該[影]罷免連署涉偽造 基檢聲押張之豪案領銜人游正義
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：