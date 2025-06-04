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北市啟動實驗室化學品稽查 加強機構風險管理

2025/6/4 11:30
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（中央社記者陳昱婷台北4日電）為強化實驗室安全管理，台北市環保局即日起針對59家研究及醫療機構啟動化學品專案稽查，檢視是否依法申報、存放並標示危害物質，以防範意外並確保救災人員能即時應變。

台北市環境保護局水質病媒管制科長林志芳說明，實驗室火警時有所聞，例如2023年台灣大學化工系實驗室爆炸起火，去年東華大學也發生實驗室火災，導致理工學院建築遭燒毀，每次事件發生都再再凸顯建立並落實嚴謹管理制度的重要性。

他指出，為強化各機構化學物質安全管理，環保局除去年配合消防局全面稽查外，今年再度規劃針對59家大專院校、學術研究及醫療機構的專案稽查，進一步強化法規遵循意識、風險認知與應對能力。

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林志芳說，去年稽查結果皆合格，但因各實驗室存放物質可能隨時變動，須特別提醒並確保實驗室即時更新化學品標示，平時做好安全管理之外，若真的發生意外，第一線救災人員能夠知道哪裡有何種物質、是否具禁水性等，以保護自身安全並即時應變。

環保局透過新聞稿表示，此次稽查自即日起展開，重點包含是否落實「毒性及關注化學物質管理法」規定、有無定期申報，以及危害物質的存放、標示及處置流程是否完善等，若發現違法將要求限期改善並列管複查。（編輯：張銘坤）1140604

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