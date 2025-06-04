一般性補助款遭刪逾25億元 宜蘭縣府決定提訴願

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（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）行政院刪減宜蘭縣一般性補助款新台幣25.56億元，宜蘭縣政府今天表示，決定依訴願法採取行政救濟，向行政院提起訴願，以確保縣民權益不會受損。

宜蘭縣政府透過新聞稿指出，行政院5月16日函知縣府，將原核定一般性補助款金額由93.6億餘元下修為68.03億餘元，因刪減金額高達25.56億元，對縣民基本福祉、縣政穩定及地方發展造成嚴重衝擊。

縣府指出，縣府5月27日行文行政院，儘速恢復原核定的一般性補助款額度，行政院於6月2日回文，認宜蘭縣仍有可舉債存量空間 請縣府以舉借債務因應。

縣府指出，宜蘭縣1年以上未償還公共債務比率已達60%以上，被行政院列為中度管理縣市，縣府為財政永續，不債留子孫，戮力加強開源節流、減債控管，且無向銀行新增借款的計畫，行政院建議縣府以舉債因應，將造成縣府財政加速惡化，縣府表示窒礙難行。

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縣府表示，此次中央統刪一般性補助款，影響縣府原施政財務規劃甚鉅，行政院事前未邀集各地方政府充分溝通，並迅雷不及掩耳通知刪減地方政府一般性補助款，顯違反誠信原則及信賴保護原則，嚴重影響縣府財務收支自治權。

縣府表示，統刪處分已逾越法律授權範圍，有裁量濫用情形，原核定一般性補助款已經通過法定預算後，再片面刪減數額，顯已違反溯及既往禁止原則、違反依法行政原則，也有違背憲法、財政收支劃分法及地方制度法相關規定，呼籲行政院立即撤銷不當處分，依法補足一般性補助款。（編輯：方沛清）1140604