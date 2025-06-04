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馬祖合宜宅冷氣傳網紅水電工承包 警方籲勿上當

2025/6/4 15:23（6/4 16:16 更新）
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連江縣警察局4日指出，南竿鄉仁愛段147示範住宅（仁愛147）無統一發包工程，亦未授權任何單位或廠商進行冷氣安裝等相關招標作業，呼籲民眾勿聽信不明來源的推銷資訊，以免上當。圖為仁愛147建築外觀。中央社記者潘欣彤攝 114年6月4日
連江縣警察局4日指出，南竿鄉仁愛段147示範住宅（仁愛147）無統一發包工程，亦未授權任何單位或廠商進行冷氣安裝等相關招標作業，呼籲民眾勿聽信不明來源的推銷資訊，以免上當。圖為仁愛147建築外觀。中央社記者潘欣彤攝 114年6月4日
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（中央社記者潘欣彤連江縣4日電）有民眾接獲自稱標下馬祖合宜住宅冷氣安裝工程的「網紅水電工」業者進行推銷而遭詐騙。連江縣警局今天表示，南竿仁愛示範住宅無統一發包冷氣工程，籲勿上當。

連江縣警察局發布新聞稿指出，有民眾接獲自稱標下馬祖合宜住宅冷氣安裝工程之「網紅水電工」業者進行推銷而遭詐騙。經縣警局查證，縣內唯一的南竿鄉仁愛段147示範住宅並無統一發包工程，亦未授權任何單位或廠商，進行冷氣安裝等相關招標作業。

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連江縣警局呼籲，民眾若有接獲自稱承包單位，以可協助冷氣安裝、要求收費或進屋勘查等可疑行為，請務必保持警覺，或直接向連江縣警察局求證，勿聽信不明來源的推銷資訊，以免上當。

根據連江縣政府新聞資料，連江縣南竿鄉仁愛段147示範住宅（仁愛147）為全縣最大的單一住宅社區，由連江縣政府主導興建。該住宅於2019年開工，2023年12月完工，2024年中陸續移交給承購者。戶數共214戶，除部分保留社會住宅出租用途外，其餘銷售予連江縣民。（編輯：方沛清）1140604

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