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三峽車禍 新北牙醫師偕恩主公醫院無償牙科醫療

2025/6/4 16:19（6/4 16:26 更新）
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新北市三峽區日前發生重大車禍釀傷亡，新北市牙醫師公會4日表示，將攜手恩主公醫院牙醫部及公會三峽地區牙醫師啟動無償牙科重建醫療行動，提供傷童口腔重建照護。（新北市牙醫師公會提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年6月4日
新北市三峽區日前發生重大車禍釀傷亡，新北市牙醫師公會4日表示，將攜手恩主公醫院牙醫部及公會三峽地區牙醫師啟動無償牙科重建醫療行動，提供傷童口腔重建照護。（新北市牙醫師公會提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年6月4日
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（中央社記者趙敏雅新北4日電）新北市三峽區5月19日發生車禍造成重大傷亡，新北市牙醫師公會今天表示，攜手恩主公醫院牙醫部及公會三峽地區牙醫師，啟動無償牙科重建醫療行動，提供傷童口腔重建照護。

三峽北大國小外道路車禍造成4死、11輕重傷，死傷者大多為學生，新北市牙醫師公會指出，部分患者面臨口腔顎面創傷、牙齒損毀等問題，需要長期專業醫療協助，因此盼以實際行動支持。

談起車禍事件，牙醫師林子盟數度哽咽，說不出話。林子盟於事件隔日在網路發起自願無償醫療協助，他今天說，「當光照進來，黑暗就要離開」，身為牙醫師必須做更多事，要讓傷者及家屬知道，「我們跟他們站在一起」，也願意主動接觸傷者及家屬。

新北市牙醫師公會理事長温世政擴大號召，整合公會資源，建立跨區支援網絡。温世政表示，為簡化申請流程，公會設立統一聯絡窗口，統籌治療媒合、假牙製作與補助申請。

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温世政指出，無償醫療項目包括，全面口腔檢查與X光影像評估；創傷牙齒保存、修復與假牙重建（個別化治療計畫與專案管理），全程由專業牙科團隊執行與追蹤，並依每位傷者實際狀況客製化治療。

温世政強調，「這場意外帶來無可抹滅的傷痛，我們雖無法挽回生命，但能用專業陪孩子們走復原之路。這不只是醫療，更是社會責任的實踐」，需要協助的傷者可聯繫新北市牙醫師公會，電話為02-89613706#16或02-89613706#23。（編輯：方沛清）1140604

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