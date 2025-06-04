外傘頂洲流失抽沙補充沙源 蔡易餘：溝通護蚵農權益
2025/6/4 16:40（6/4 16:51 更新）
（中央社記者黃國芳嘉義縣4日電）民進黨立委蔡易餘今天針對外傘頂洲沙源流失及產業永續發展，邀集相關單位召開會議，並聽取地方民代與當地蚵農意見，除固沙計畫外，抽沙若涉及蚵農權益，將充分溝通保障。
蔡易餘今天邀集經濟部水利署、內政部國家公園署、交通部觀光署、海洋委員會等相關部會，前往嘉義縣政府召開會議，聽取地方民代與東石蚵農意見，針對外傘頂洲產業與觀光議題討論。
蔡易餘服務處今天發布新聞稿指出，外傘頂洲因其特殊地貌與結合漁業、觀光多元價值，成為嘉義沿海重要產業核心，但近年來沙源減少、海岸侵蝕，導致沙洲面積大幅縮減，產業與觀光活動面臨嚴峻挑戰。
水利署第五河川分署簡報指出，目前正啟動整體防護計畫，除進行補沙與保護礁設置，並規劃於今年7月起進行沙丘防護與抽砂位址評估，調整補沙來源，改採潟湖內抽沙，以穩定沙洲規模、守護海岸產業。
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蔡易餘致詞表示，針對外傘頂洲固沙計畫，應將抽沙作為補充沙源可行方案之一，長期部分將請水利署依現行評估計畫持續辦理；短期部分，針對沙源流失嚴重區域，應優先從潟湖進行抽沙作業，補充沙源以穩定地形。
顧及抽沙作業期間，恐影響養蚵作業或蚵農權益，蔡易餘說，請相關單位與地方民代積極與漁民溝通協調，保障蚵農權益；若抽沙工程影響當地觀光漁筏產業，希望觀光署整合資源，協助觀光業者度過轉型或衝擊，維持基本生計。（編輯：陳仁華）1140604
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