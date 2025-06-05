台科大攜手新竹高工 供15名可直升自動化控制系

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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）114學年國中會考成績明天公布，新竹高工今天宣布與台科大合作設立直升班，會考達5A3+學生若選填機械科，有15個名額可直升台科大自動化控制系，提前培育技職人才、銜接產業需求。

國立新竹高工校長陳世程與台科大教務長陳素芬今天共同宣布合作，並設直升班，提供15名免試名額，讓新竹高工學生直升台科大自動化工程系。

陳素芬表示，此為台灣技職教育首例合作，展現培育技職人才決心，學生可獲台科大師資到校指導、寒暑假實習、暑期營隊、出國與企業參訪等多元資源與獎助學金。

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陳世程說，會考成績達5A3+學生選填新竹高工機械科直升班，不僅可提早參與企業參訪、職涯探索，還能透過實作與產業學習掌握未來方向；而學校將在7日辦學生及家長說明會，可提早了解布局。

他表示，校內已有多名學生放棄明星高中，選擇新竹高工後明確目標、累積實作經驗，並成功錄取清大、陽明交大。而今年首度與台科大合作設直升班，盼吸引竹苗優秀生就讀，實現技職教育通往專業的學習歷程。（編輯：李淑華）1140605