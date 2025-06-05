去化八掌溪疏濬土方 蔡易餘：嘉義壽島外海填海造陸

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）民進黨立委蔡易餘今天表示，八掌溪疏濬土方缺乏去化場址，嚴重阻礙地方發展，建議水利署將東石白水湖壽島外海區域列為「土方去化潛力位置」，實施「壽島外海填海造陸計畫」。

立法院經濟委員會召委蔡易餘昨天邀集經濟部水利署等相關部會，到嘉義縣考察並研擬「布袋第三漁港北側填海造陸」構想，經會議討論此案更名為「壽島外海填海造陸計畫」，由水利署將壽島外海區域列為「土方去化潛力位置」。

蔡易餘今天發布新聞稿表示，水利署允諾積極推動相關評估作業，並請嘉義縣政府加速研擬具體開發方案，共同推進計畫；水利署指出，此構想初步規劃進行約170公頃填海造陸工程，未來可望發展為結合產業、觀光及多元用途新場域。

此外，若填土高度以5公尺計算，概估所需土方約970萬立方公尺；此區域地理條件優越，交通便利，具備良好發展潛力。

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蔡易餘表示，此區部分區域劃設為朴子溪河口重要濕地，內政部國家公園署將就朴子溪河口重要濕地進行範圍縮減可行性研議，並評估縮短相關審議時程，以利後續推動。

水利署為改善及提升八掌溪保護標準疏通瓶頸段，在今年汛期前疏濬土方300萬立方公尺，疏濬土方暫置附近台南市與嘉義縣台糖土地，但當地民眾對此持謹慎態度，盼早日去化堆置土方。（編輯：陳仁華）1140605