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澎湖城鎮韌性演習 驗證離島對複合災害應變能力

2025/6/5 16:45（6/5 17:31 更新）
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澎湖縣2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習5日登場，下午進行綜合實作，在縣內各區採實人、實物方式現地演練民生必需品配售等過程，縣長陳光復（前右）在旁視察。中央社 114年6月5日
澎湖縣2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習5日登場，下午進行綜合實作，在縣內各區採實人、實物方式現地演練民生必需品配售等過程，縣長陳光復（前右）在旁視察。中央社 114年6月5日
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（中央社澎湖縣5日電）2025澎湖縣城鎮韌性演習，今天在島內進行戰時民生必需品配售與重要經建設施搶救等實作，同時進行強化抗敵防衛及反制假訊息及認知作戰，驗證離島在面對複合型災害的應變能力。

澎湖縣城鎮韌性演習，今天上午在消防局由縣長陳光復進行「兵棋推演」，下午則進行實作演習，共計有全縣軍方及各公民營等20餘單位逾300人參與，行政院政務委員季連成與中央指揮管制中心主任林靜儀等組成評核委員，現場實地進行評核。

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季連成在戰時民生必需品配售作為時，對民生必需品配售標準、登記、繳款與配送等流程，當場一一進行實測，尤其一個活動中心配置有十餘工作人員，要配售給7000多里民，在人力不足下，根本無法負荷，希望分散在中心配售，而社區志工或巡守人員能加入，同時也希望警方也能派員支援，維護場域安全。

澎湖縣城鎮韌性演習，分別進行戰時民生必需品配售作為、大量傷患醫療救援與急救站開設、戰時重要民生經建設施搶救、救濟站開設與簽證，以及戰時強化抗敵防衛及反制假訊息及認知作戰等，分別在馬公西衛活動中心、湖西衛生所、龍尖碼頭與西溪國小4地進行實作演習，過程逼真。（編輯：陳仁華）1140605

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澎湖縣2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習5日登場，下午進行綜合實作演練，包含大量傷患醫療救援與急救站開設等項目，過程逼真。中央社 114年6月5日
澎湖縣2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習5日登場，下午進行綜合實作演練，包含大量傷患醫療救援與急救站開設等項目，過程逼真。中央社 114年6月5日
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