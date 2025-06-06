日月潭空維區7/1起第2階管制 稽查營業小型柴油車

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）日月潭是南投縣第1處空氣品質維護區，縣府第1階段先取締不合格大型柴油車，去年告發1391輛次，縣府進一步宣布7月1日起展開第2階段管制，營業小型柴油車納入稽查管制對象。

維護日月潭空氣品質，南投縣政府民國112年11月1日公告為南投縣首處空氣品質維護區，全時段管制移動污染源，出廠滿2年以上柴油車，未取得稽查日前1年內排煙檢測合格紀錄，及出廠滿5年以上燃油機車，逾期未完成最近一次排氣定期檢驗合格為管制對象，逕行進入日月潭環潭公路裁處新台幣500元罰鍰。

南投縣政府環境保護局透過新聞稿表示，去年1月1日起採階段式管制，第1階段先取締違規大型柴油車，去年共告發1391輛次大型柴油車，今年則自7月1日起，展開第2階段管制作為，將「營業小型柴油車」納為稽查對象，包含營業小貨車、營業小客車等。

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南投縣環保局指出，新購6期柴油車輛，車主可至各縣市柴油車排煙檢測站，申請柴油車自主管理標章，6期車自原發照日起算3年免驗，即可直接核發標章，但仍需向排煙檢測站申請，標章有效期內車輛視同具有排煙檢測合格紀錄。

環保局長李易書表示，分析日月潭空氣品質感測器數據，劃設空維區後、113年9月至11月細懸浮微粒濃度，較112年同期下降約30%，顯示管制措施對日月潭空氣品質維護有幫助。（編輯：謝雅竹）1140606