高雄榮家千歲團打非洲鼓 快閃高鐵嘉義站動人心

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）高雄榮民之家千歲團非洲鼓隊今天在高鐵嘉義站帶來一場鼓動人心快閃演出，演出時專注且滿載歲月痕跡的臉龐令人動容，觸動旅客心弦紛紛報以熱烈掌聲。

台灣高鐵公司今天發布新聞稿表示，高雄榮民之家的千歲團，今天在高鐵嘉義站帶來非洲鼓快閃演出，並展示「友善樂齡、延緩退化」標語。

高雄榮民之家主任郭豫臨表示，由榮家長輩組成的快樂非洲鼓隊，多次受邀至各地演出，每次出場都獲得觀眾熱烈的迴響。這次更特別利用應邀到嘉義表演的機會，在高鐵站快閃演出。

郭豫臨說，團員中最年長者已年屆百歲，每次演出都以實際行動證明「快樂與健康，不受年齡限制」。而長輩們對於這次能夠來到高鐵嘉義站演出，感到特別開心，希望用音樂與活力，感動過往的高鐵旅客。

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高鐵嘉義站站長朱立中表示，台灣高鐵公司持續開放車站空間供藝文團體演出，希望藉由「深耕在地」的方式，為旅客在高鐵旅程中創造藝術的氛圍與不一樣的感動。

朱立中指出，此次安排長者們在車站展現活力四射的表演，讓過往旅客都能夠從他們身上，看見不受年齡限制的衝勁與熱情，不僅傳遞熱情的鼓聲節奏，更是不老精神的最佳見證。（編輯：謝雅竹）1140607