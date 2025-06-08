響應世界海洋日 澎湖舉辦「漁音繞樑」守護海洋

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（中央社澎湖縣8日電）今天是「世界海洋日」，澎湖縣政府舉辦「漁音繞樑」活動，透過國樂表演與親子體驗黏土手作海洋生物，以行動來守護海洋，讓海洋永續，共織蔚藍希望。

澎湖縣政府農漁局與海委會海洋保育署響應「世界海洋日」，今天攜手在海洋資源中心辦理「漁音繞樑」系列活動，吸引馬公、龍門、風櫃等國中小近百組親子參與，承辦的風櫃國小校長林妍伶期藉由海洋日系列活動的推出，能培養出愛家鄉和愛護海洋，進而保護海洋永續。

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「漁音繞樑」活動，馬公國中與龍門國小國樂社的演出，結合海浪音效，帶來律動的演出；風櫃國小學生以海洋詩創作大海的想像與情感與「台灣鯨讚」教育繪本導讀，讓在場民眾認識海洋生態與保育，尤其海洋保育親子手作鯨鯊等海洋動物體驗與海洋知識與保育理念等攤位，透過從實地的知識化為生活的實踐，以行動共同守護海洋珍貴資源，讓海洋永續發展。

每年6月8日是聯合國發起的「世界海洋日」。（編輯：李淑華）1140608