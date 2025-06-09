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竹縣芎林鄉設YouBike站 最快7月啟用

2025/6/9 13:54
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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）為推動低碳交通與永續發展，新竹縣政府今天說，持續擴展公共自行車服務，再新增芎林鄉為YouBike設站地區，規劃設置10站、投入110輛車，預計最快7月啟用。

新竹縣政府提供新聞資料指出，芎林鄉公共自行車站點規劃涵蓋敏實科技大學、芎林鄉公所、綠獅金獅公園、飛鳳山等學區、機關、住宅區與景點，兼顧通學、洽公與假日休閒需求。

縣府表示，另芎林鄉新增YouBike後，騎乘範圍往西可至竹北高鐵區、往南可至竹東地區，提升公共運輸的可及性與活化在地綠色旅遊發展。

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交旅處長陳盈洲告訴中央社記者表示，公共自行車讓通勤、通學多一項運具選擇，縣府於111年開始引進YouBike，統計已上路的竹北市、竹東鎮、湖口鄉、新豐鄉、新埔鎮5鄉鎮市的累積騎乘人次，目前已突破400萬。

縣長楊文科說，芎林鄉YouBike正式啟用後，竹縣將有174站、1440輛車，綠色交通路網更加便捷，未來將持續擴展建置的區域，朝綠色運輸的低碳城市邁進。（編輯：張銘坤）1140609

#YouBike
#竹北市
#新竹縣政府
#芎林鄉
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