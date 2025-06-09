議員問卓榮泰輪迴說 蔣萬安：有需要將提行政訴訟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸、楊淑閔台北9日電）台北市議員鍾小平和陳重文今天表示，行政院長卓榮泰總預算「輪迴說」像幫派老大講話，讓台灣成撕裂狀態；市長蔣萬安說，中央應懸崖勒馬，北市府有需要將提行政訴訟。

台北市議會今天進行市政總質詢，國民黨市議員鍾小平質詢問到，台北市政府被砍一般補助款新台幣30億元，哪些施政受到重大影響和衝擊，認為「苦不要苦孩子，也要尊敬老人」，中央政府這樣無差別攻擊砍補助款，也知道會因此得罪很多選票。

鍾小平認為，從政治上來看，中央此舉就是為阻止蔣萬安高票連任當選、台中市長盧秀燕競選總統，不論會得罪多少民眾，就是要幹到底、意識形態掛到底，與幫派何異。

他追問，用文化層次來說明「輪迴」，為何種概念；以及如何看卓榮泰這種說法像幫派老大講話。中央、地方應該是夥伴關係和生命共同體，而非互鬥，讓台灣變成撕裂狀態，這是超越黨派的問題。

蔣萬安答詢表示，像是教育、社會福利和基礎設施等項目都受衝擊，具體包括重陽敬老金、育兒津貼、生育補助、好孕專車、道路安全維護整修和北士科基礎工程等都受影響，後續若需要盤點支應，確實會有排擠效應。

他說，卓榮泰如此說法就像「順我者昌、逆我者亡」，確實很像黑幫，服從者就給補助、反之就砍預算，這不是治理國家的應有作為。

蔣萬安認同表示，確實中央、地方應為夥伴關係，不應像現在中央壓制地方，所以要極力為弱勢孩童、長者爭取應得權益。

台北市文化局長蔡詩萍則笑答，「輪迴」屬宗教面，民政局應較熟，文化問題不太談輪迴；但從文化角度來說，中央刪除如此多預算，勢必會擠壓北市府整體資源分配，每個局處都會因此受到嚴重影響。

台北市民政局長陳永德表示，預算遭刪，一定也會影響民政事務，包括鄰里公園建設、專案生育獎勵金、里長年終獎勵金等，一般補助款依法規定就是只能增加、不能刪減。

同黨籍市議員陳重文緊接著追問，中央作法就像黑幫流氓，如何看北市府戮力施政卻被大砍預算的「輪迴」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔣萬安表示，這次立法院並未刪減地方補助款一毛錢，過去行政院也從未如此刪除地方補助款，今年是史無前例、前所未見，行政院也知道這些預算多用在社福身障、孩童和長者權益上，所以各個縣市才會都站出來，認為中央應懸崖勒馬、改弦易轍，北市府是依法提起訴願，未來有需要也會提行政訴訟尋求行政救濟。

卓榮泰7日視察屏東，提到立法院大幅刪減114年度中央政府總預算新台幣2076億元，並要求行政院自行調整刪減636億元，中央已無餘力提供地方像過去一樣的補助；不過，審查預算表決時支持中央政府的立委，所屬地方政府將優先協助，他強調，這不是報復心態，而是一個輪迴。（編輯：張銘坤）1140609